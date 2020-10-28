شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون ويوسف الشريف وسامح حسن يقدمون التهنئة للمصريين والعرب بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة سيمون، الشعب المصرى بجميع طوائفه، بمناسبة المولد النبوى الشريف، الذى يحل غدا الخميس، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام رسالة تهنئة، قائلة: "كل سنة واحنا دايما طيبين ببعض لبعض".





كما هنأ الفنان يوسف الشريف، الأمة العربية والإسلامية، بالمولد النبوى، قائلا عبر حسابه على تويتر: "اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.. كل عام وأنتم بخير".



أيضا حرص فريق واما الغنائى بالتهنئة بالمولد النبوى، حيث كتبت صفحتهم الرسمية على فيسبوك: "المولد النبوى الشريف.. كل عام وانت بألف خير"، وبدورهما أيضا هنأ الفنانين سامح حسين وأحمد داود، الشعب المصرى والعربى بهذه المناسبة العطرة. Advertisements

من ناحية أخرى، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هى صورة التطرف، مضيفاً: "لو 1% من المليار ونصف المليار مسلم كانت متطرفة يعنى بنتكلم فى حوالى 15 مليون دول ممكن يخربوا العالم لو حقيقى، ومعنى كده إن النسبة أقل بكثير.. فلا يمكن أن يحمل المسلمون بأوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت.. نحن أيضا لنا حقوق فى ألا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا".

وأضاف الرئيس السيسي، فى كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة، اليوم الأربعاء، أن المروءة والخلق الحسن فى النهاية له السيادة، متابعاً: "أعتقد ولا أظننى خاطئا عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".





وقال الرئيس السيسى، تعليقا عن الأزمة الخاصة بالرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، إنه يجب أن نتوقف ونتدبر الأمور التى نتحدث فيها ولا أوجه أى كلمة إساءة أو لوم لأحد ولكن بقول الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لينا كلنا ومش بتكلم عن مصر بس.. كفى إيذاءً لنا".

وأضاف الرئيس السيسى: "أنا بقول لكل المسلمين فى مصر وبره مصر، إذا كنت تحب النبى محمد فتأدب بأدبه، وتخلق بخلقه.. بتحب النبى صحيح، وقلت الكلام ده قبل كده .. يا ترى إنت متقن لعملك.. يا ترى أنت صادق فى كلمتك.. بتحترم الناس وبتحافظ على حقوقهم؟".