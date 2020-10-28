شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهى يسترجع ذكريات أول مرة شاهد زوجته قبل 14 عاما مع أوبرا وينفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الممثل ماثيو ماكونهي ذكرياته مع زوجته وذكريات أول مرة أعجب فيها قبل سنوات، حينما تحدث إلى المذيعة أوبرا وينفري في برنامجها بمناسبة طرح مذكراته، وقال أنه قبل 14 عاما كان يبلغ من العمر 36 عاما، في حين بلغت زوجته عارضة الأزياء وقتها 24 عاماً فقط، إلا أن فارق السن بينهما وصغر سنها لم يمنعه من الاعجاب بها.



زوجة ماكونهى

وأضاف: "كان لدينا تواصل غريب منذ اللحظة الأولي، كما أنها تمتلك حضوراً طاغياً، وتتحدث بأكثر من لغة، فقد تحدثت في تلك الليلة باللغتين الاسبانية والبرتغالية، وبالتالي افتتنت بها وأصررت على أن نخرج معاً وحدنا في أقرب فرصة".

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ماكونهى وزوجته

ثم استكمل حديثه بأنه منذ تلك اللحظة ولا يزال يشعر بشغف كبير نحوها إلى الآن وسعادة أكبر بعد كل سنة يكبرا فيها معاً.



ماثيو ماكونهي

جدير بالذكر أن زوجة ماكونهي البرزايلية تزوجته منذ 7 أعوام كاملة، ومنذ ارتباطهما كانت فأل حسن عليه حيث توج بجائزة الأوسكار، وترشح لواحدة أخرى، كما أنها عارضة أزياء برازيلية معروفة، وكما ذكرنا تحب الأعمال الخيرية.

وكان النجم العالمي ماثيو ماكونهي وزوجته كاميلا قد قررا التصدي لوباء الكورونا المنتشر الذي يهدد العالم منذ بداية انتشاره، وذلك بتقديم الدعم للمحاربين في الخطوط الأمامية ضد الكورونا "covid-19" ، حيث تبرعا بعدد كبير من الأقنعة الطبية فى شهر مايو، والتي وصل عددهم إلى 110 آلاف قناع والذي يحتاج له الكثير من المستشفيات خلال هذه الفتر الصعبة .