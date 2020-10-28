استئناف مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" .. غدا

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شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" .. غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المخرج حسام الدين صلاح عرض المسرحية الاستعراضية "عبد الموجود ع الداون لوود" غدا الخميس على مسرح الشرطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للتأكيد على دور المسرح في بعث روح التحدي والترفيه عند الجمهور إلى جانب تنمية الوعي والتثقيف، خاصة مع بدء رواج الحركة المسرحية خلال الفترة الأخيرة وإقبال العائلات والجمهورعليها.
ويأتي عرض مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" في وقت مناسب للغاية، خاصة وأنها تناقش ما يواجهه المجتمع حاليا من حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى زعزعه استقرار البلاد والتشكيك في مؤسساتها الوطنية الكبرى وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس في بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعي والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهي الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.
مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" تأليف أيمن العوضي وبطولة مروى اللبنانية ورضا إدريس وأحمد سلامة وأية نبيل ومنى السعيد وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز وألحان صالح أبو الدهب .
وحول أسباب توقف عرض المسرحية خلال الفترة الأخيرة أكدت الفنانة مروى اللبنانية، أنه رغم الترحيب الكبير بالعمل والإقبال عليه بمسرح رومانس بوسط البلد إلا أن جائحة كورونا دفعتنا كما حدث للكثيرين لوقف العرض، إلى جانب الظروف العائلية التي مر بها مخرج العمل بعد تعرض نجله لوعكة صحية أدت إلى وفاته .
وتجسد مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التي تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة وهي في نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظًا على كرامتها وكبريائها.
أضافت مروى اللبنانية أنها تقدم استعراضًا وأغنية باللهجة الصعيدية وهو لم يكن غريبًا عنها لأنها اعتادت على تقديم الأغنيات التراثية العربية سواء اللبنانية أو المصرية منها البدوية والجبلية والصعيدية.
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