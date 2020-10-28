شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المخرج حسام الدين صلاح عرض المسرحية الاستعراضية "عبد الموجود ع الداون لوود" غدا الخميس على مسرح الشرطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للتأكيد على دور المسرح في بعث روح التحدي والترفيه عند الجمهور إلى جانب تنمية الوعي والتثقيف، خاصة مع بدء رواج الحركة المسرحية خلال الفترة الأخيرة وإقبال العائلات والجمهورعليها.





ويأتي عرض مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" في وقت مناسب للغاية، خاصة وأنها تناقش ما يواجهه المجتمع حاليا من حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى زعزعه استقرار البلاد والتشكيك في مؤسساتها الوطنية الكبرى وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس في بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعي والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهي الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.

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مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" تأليف أيمن العوضي وبطولة مروى اللبنانية ورضا إدريس وأحمد سلامة وأية نبيل ومنى السعيد وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز وألحان صالح أبو الدهب .





وحول أسباب توقف عرض المسرحية خلال الفترة الأخيرة أكدت الفنانة مروى اللبنانية، أنه رغم الترحيب الكبير بالعمل والإقبال عليه بمسرح رومانس بوسط البلد إلا أن جائحة كورونا دفعتنا كما حدث للكثيرين لوقف العرض، إلى جانب الظروف العائلية التي مر بها مخرج العمل بعد تعرض نجله لوعكة صحية أدت إلى وفاته .





وتجسد مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التي تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة وهي في نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظًا على كرامتها وكبريائها.

أضافت مروى اللبنانية أنها تقدم استعراضًا وأغنية باللهجة الصعيدية وهو لم يكن غريبًا عنها لأنها اعتادت على تقديم الأغنيات التراثية العربية سواء اللبنانية أو المصرية منها البدوية والجبلية والصعيدية.