شكرا لقرائتكم خبر عن شوف الشياكة والجمال ..نجمات زمان لو حضروا مهرجان الجونة هيلبسوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انشغل الكثيرون بمتابعة مهرجان الجونة السينمائى، وبخاصة الأزياء التى ارتدتها الفنانات خلال هذا المهرجان، حيث حرصن جميعاً على أن يرتدين أحدث صيحات الموضة والاكسسوارات، وتبارت عدسات المصورين فى التقاط لصور لإطلالات الفنانات خلال أيام المهرجان.

وتختلف الموضة والأزياء التى ترتديها الفنانات من زمن لزمن، وتميزت نجمات الزمن الجميل بالشياكة والبساطة والحرص على الموضة، لذلك حرصت المجلات على تصويرهن وهن يرتدين أحدث صيحات الموضة والملابس التى ظهرت فى عصرهن، وظهرت بهذه الملابس خلال مشاركتهن فى المهرجانات العالمية، ولفتن انتباه العالم بشياكتهن وجمالهن.

فماذا لو شاركت نجمات الزمن الجميل فى مهرجان الجونة وماذا كن سيرتدين من أزياء، وهل كانت هذه الفساتين ستحوز اعجاب المشاهدين ومتابعى المهرجان أم ستكون مجالاً للانتقاد ولن تعجب الجمهور؟

وتظهر هذه الصور عدد من الأزياء التى ارتدتها فنانات الزمن الجميل من أحدث صيحت الموضة وقتها والت نشرتها مجلة الكواكب فى أعداد مختلفة خلال فترة الخمسينات.

ومهرجان الجونة السينمائى هو أحد المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافى، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما فى العالم العربى، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.

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