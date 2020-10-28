شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر فى جلسة تصوير أنيقة بعيداً عن ريد كاربت الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة آيتن عامر لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات العربية، وظهرت فى جلسة التصوير بإطلالة أنيقية مرتدية ملابس باللون "المسطردة"، ليأتى هذا "الفوتوسيشن" بعيداً عن ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، والمقام حالياً حيث تواجدت آيتن ليومين وعادت إلى القاهرة لارتباطها بتصوير أعمالها الفنية.

وتصورآيتن عامر حالياً مسلسلين جديدين الأول هو "فى يوم وليلة" من 35 حلقة وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، أحمد كرارة، محمد مهران وعدد آخرمن الفنانين الشباب وضيفتا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين.



ايتن عامر

كما تصور مسلسل "هى" من 60 حلقة ومقرر عرضه فى ديسمبر المقبل وهو بطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

يذكرأن آيتن عامر شاركت فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



جلسة تصوير ايتن عامر

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الفنانة ايتن عامر



ايتن عامر فى احدث جلسة تصوير