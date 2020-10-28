هكذا تروج ريتا أورا لـ Women of the Future Fund .. اعرف التفاصيل كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النجمة العالمية ريتا أورا أنها واحدة من أكثرالنجمات بحثا عن الإطلالة التى تجمع بين الجرأة والأناقة وهوما يضمن لها دائما إطلالة مثيرة وساحرة .
نشرت ريتا أورا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم اكثر من 16 مليون شخص جلسة تصوير جديدة لها ظهرت فيها ريتا البالغة من العمر ( 29 عاما ) بإطلالة كلاسيكية خاطفة للأذهان، و كانت جلسة التصوير بهدف تسويق ريتا لمؤسستها "Women of the Future Fund" .
علقت ريتا أورا على الصور فكتبت : " لم يتبق سوى أيام قليلة لإطلاق " Women of the Future Fund " ، وهى منحة بقيمة 100 ألف دولار أمريكى أطلقتها أنا مع shoedazzle و ذلك من أجل النساء فى الفنون! " .
ظهرت ريتا أورا بالصور مرتديه سترة ذات تصميم كلاسيكى مميز باللون الأبيض ، و التصميم هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " The Attico " ووصل سعرها الى 1150 جنية إسترلينى ، و لتكمل النجمة الشهرة اناقتها اختارت ان ترتدى حذاء ذو كعب عالى مطبوع عليه " كتابة صحف " .
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