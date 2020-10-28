شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي وأحمد داوود ووفاء عامر يحتفلون بالمولد النبوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأت النجمة منة شلبي، جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف، الذى يحل غدا الخميس، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" رسالة تهنئة، قائلة: " اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".



منة شلبي

كما هنأت الفنانة وفاء عامر جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" كل عام انتم بخير بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف... صلوا على من بكى شوقاً لرؤيتنا"، فيما حرص الفنان أحمد داوود علي تهنئة جمهوره عبر "انستجرام"، قائلا :"اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم".



احمد داوود

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وفاء عامر

من ناحية أخري انضمت النجمة منة شلبى لحكاية من حكايات مسلسل "نمرة اتنين" المقرر عرضه قريباً على احدى المنصات الرقمية، ويتولى إخراجه محمد شاكر خضير، ولم يستقر صناع العمل على اسم الحكاية حتى الأن، وصورت منة شلبى العديد من مشاهدها في الديكورات الخاصة بالعمل.

"نمرة اتنين" مقرر انطلاق عرضه يوم 29 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.