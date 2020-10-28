شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات غزل بين وليد توفيق ونانسى عجرم .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم وليد توفيق، النجمة نانسى عجرم على أغنيتها الجديدة "بيروت الأنثى"، وكتب لها قائلا: "مبروك حبيبتي نانسي أغنية بيروت الأنثى رائعة بكل المقاييس كما عودتينا بأعمالك ألف مبروك".

وبعد تهنئة وليد توفيق، ردت عليه نانسى عجرم، قائلة:" بشكرك من قلبي نحنا بنتعلم منك الفن والذوق وكيف نفرح لبعض ونبارك بنجاحات بعض، فنان كبير من بلدي كلنا بنفتخر فيه".



نانسى عجرم و وليد توفيق

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طرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أعمالها الغنائية "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك عقب أيام من طرحها على أحد التطبيقات الغنائية حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بجزء من الأغنية.

جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عام وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

وتفاعلت نانسى عجرم مع ردود الفعل حول أغنيتها الأخيرة "إلى بيروت الأنثى" من خلال تغريدة على موقع تويتر خاطبت بها متابعيها حين كتبت: "ما كان قصدي بكّيكن ولا زعِّل حدا فيكن.. أنا كمان بكيت كتير، اللى راحوا كتار، كل يوم عم نودّع بعض، عم نخسر أحلى إيام حياتنا نحنا وبعاد عن بعض، بس الأمل بيبقى موجود وحبنا لبلدنا كل يوم رح يكبر أكتر وأكتر ، ..ولكل من وما يجبرنا على الرّحيل.. سنعود".