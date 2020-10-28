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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب يُعرف كليب Positions لإريانا جراند أنه عائلى جدا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن الكثير من محبى و عشاق النجمة العالمية إريانا جراند لا يعلمون أن الكليب الأخير للنجمة الشهيرة و الذى يحمل اسم " Positions " يضم الكثير من المقربين لجرند ذات الـ ( 27 عاما ) وهو ما جعله " كليب عائلى جدا " .
ففى بداية كليب " Positions " الذى اخرجه ديف مايرز لأريانا جراند لاحظ الكثيرين وجود صورة واضحه لـ " كلب " خلف اريانا ، وفى الحقيقة أنه " تولوز "هى الكلبة المفضلة للنجمة الشهيرة ، فبالرغم من أن جراند لديها عدة كلاب لكن تولوز هى أشهرهم ، لقد ظهرت بشكل كبير على Instagram الخاص باريانا وتسافر فى كل مكان مع جراند بما فى ذلك جولاتها الغنائية ، و ظهرت تولوز ايضا على غلاف مجلة " Vogue " معها فى عام 2019.
جراند و كلبتها
كما ظهرت فى الكليب تايا شوقى و هى واحدة من أصدقاء إريانا جراند المقربين و هى واحدة من الراقصات ، كذلك فيكتوريا مونيه و هى احدى صديقات جراند و تعاونت معها فى كل ألبوم أصدرته على الإطلاق ، حيث تعاونت فيكتوريا مع جراند بعدد من الاعمال و منهم "Only 1" و "Be Alright" و "Into You" و "Needy" و "Thank U، Next".
تايا شوقى
أيضا شاركت فى كليب " Positions " صديقتها تايلا باركس Tayla Parx التى التقت بإريانا جراند عندما كانا ممثلين مراهقين فى "Nickelodeon " ، و قامت تايلا بتأليف ستة من أصل 12 أغنية فى ألبوم إريانا " Thank U, Next, " ، وعادت للعمل معها فى ألبومها المقبل " Positions ".
Tayla Parx
ولم ينتهى دور أصدقاء اريانا جراند عن ذلك الحد بل كانت ميشا لامبيرت احدى صديقات إريانا ضمن فريق عمل كليب " Positions " ، حيث جمعت الثنائى صداقة استمرت لـ 17 عام .
ميشا لامبيرت
كذلك شارك صديقها داريون جاليجوس بالكليب و لم يعلم البعض أن عضو بارز فى طاقم الراقصين الخاص بجولات إريانا جراند الغنائية.
داريون جاليجوس
وظهرت أيضا فى الكليب " جوان " والدة إريانا جراند و التى اشتهرت دائما بالرداء الأسود ، و هذه ليست أول مرة التى تظهر مع جراند التى جلبتها سابقا على خشبة المسرح أثناء أدائها "God Is a Woman" فى حفل VMAs عام 2018 .
والده اريانا
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