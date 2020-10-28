شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة كيم كاردشيان بعد احتفالها بعيد ميلادها على جزيرة خاصة: أشعر بالتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كيم كاردشيان الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين ومشاركة متابعيها كيفية احتفالها به، مثلما ظهر مؤخراً من خلال حسابها على موقع انستجرام حينما شاركتهم بأكثر من صورة منه، وعلقت عليها بكتابة رسالة إلى الجميع قالت فيها أنها تشعر بكثير من التواضع والبركة خاصة مع ذهابها إلى جزيرة خاصة بصحبة أصدقاءها وعائلتها لعبت فيها مع الحيتان حسب قولها، واستمتعت بوقتها بأفضل شكل.



كيم كارداشيان



كيم كاردشيان

من ناحية أخرى قالت كيم كاردشيان فى وقت سابق: "يشرفنى جدا أن أكون جزءا من الجهد العالمى لدعم armeniafund ، لقد تحدثت علانية عن الوضع الحالى فى أرمينيا وأجريت محادثات مع العديدين لزيادة الوعى بالأزمة التى لا يمكننا السماح باستمرارها.. دعائى وصلواتى مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان..أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافة التى تفصل بيننا ، فإننا لسنا مقيدين بالحدود ونحن دولة أرمينية عالمية واحدة معا".

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واستكملت كيم كاردشيان: "سوف أتبرع بمليون دولار لمساعدة جهودهم على الأرض وأدعوكم للانضمام لى.. سواء كنت سوف تساعد فقط فى رفع مستوى الوعى والنشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو التبرع بدولار واحد فقط، فإن كل هذه الخطوات مهمة للمساعدة".