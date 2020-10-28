شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تجرى فحص فيروس كورونا مع ابنتها وتوجه رسالة لجمهورها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحظة خضوعها لإجراء فحص فيروس كورونا مع ابنتها كاي، للإطمئنان والتأكد أنهما بصحة جيدة، بسبب قيام مايا بتصوير أحد أغانيها مما يضطرها للإختلاط بعدد من الأشخاص، وعدم وضع الكمامة عندما تصور أو تغني، مما يجعلها معرضة للعدوي.



ابنة مايا دياب



مايا دياب

ووجهت رسالة لجمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، حيث طالبتهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية حرصاً على عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أنها تقوم بالفحص بشكل دوري وذلك بسبب طبيعة عملها التي تجعلها على تواصل مع عدد كبير من الناس مع ضرورة خلع الكمامة، مؤكدة علي ضرورة تعقيم اليدين والوجه والأغراض التي نمسكها بيدينا وخاصة الموبايل.

وعلي جانب أخر كانت هاجمت المخرجة ريما رحبانى، ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، المغنية اللبنانية، مايا دياب، وذلك من خلال ما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث تحدثت ريما فى العديد من الموضوعات المتعلقة بالمطربين الذين عنوا لفيروز، وأيضا الأوضاع فى لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، القصة بدأت حينما ظهرت مايا دياب وهى تغنى مجموعة من الأغانى القديمة للفنانة الكبير فيروز، بأحد القنوات اللبنانية، ويبدو أن هذا الأمر لم يلق اعجاب ريما ابنة فيروز، وهو ما دفعها لمهاجمتها فى "بوست" على فيس بوك.

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صورة اخري

وقالت ريما: "وتكتمل اللوحة التاريخيّة فجأة وبحجّة إنفجار الپور ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة.. ضربة بكل معنى الكلمة! ضربة مضروبة بقوّة وحجم وهَوْل الإنفجار ... من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا .. يا مين يزايد"

وتابعت: " ايش ده.. كل كبت الفنانين من كورونا والزربة بلا شغل فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! .. يا ربّي تنغّينا!"

وأضافت: إنتو والإخت اللي بصراحة بصراحة لوما قالولى إسما كذا ما عرفتا .. يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه .. والله ما عرفتك.. ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّى.. ايش ده.. على إش دي .. على أسود وأبيض.. رعب العادي.. يعني بصراحة صُعقت.. وما عارفة منين بلّش من الحكي والا من الغِنِي"

وأختتمت ريما: "يا عيب الشوم حقيقي ع كل اللي صار وعم بيصير.. بس بطمّنكن ما رح تقطع ع خير ابداً .. هيدا الإرهاب الفنّى صار بدّو مكافحة أكبر من مكافحة الفساد ..وصار بدو عقوبات كمان .. وِجَع!"