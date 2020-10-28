شكرا لقرائتكم خبر عن علي طريقة تيتانيك.. ريهام عبد الغفور بصور رومانسية مع زوجها فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها بمجموعة صور لها مع زوجها خلال قضاء أجازتهما في شرم الشيخ، وظهرت بالصور علي طريقة الفيلم الشهير "تيتانيك"، وشبهت زوجها ببطل الفيلم "جاك" الذي قام بدوره النجم العالمي ليوناردو ديكابريو، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" بعض الوقت الجيد مع من يمتلك كل وقتي جاك".



ريهام عبد الغفور

ونفت النجمة ريهام عبد الغفور مؤخرا ما يتردد عن سبب غيابها عن حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، بسبب حملها ووضع مولودها مما يمنعها من الحضور، حيث تساءلت أحد متابعيها علي حسابها بموقع "انستجرام" عن سبب غيابها، فقامت متابعة أخري بالرد قائلة :" كانت حامل وخلفت من مدة قصيرة"، لترد ريهام عبد الغفور قائلة :" محصلش ابني الصغير عنده 8 سنين وهحضر ختام المهرجان".



ريهام عبد الغفور وزوجها (2)



ريهام عبد الغفور وزوجها (6)

من ناحية أخري تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أول مشاهدها فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم إضافتها على حكايات العمل الذى تم تصوير وعرض 5 حكايات منه، ويعرض الآن الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض لتصبح حكايات المسلسل 7 بعدما كان مقرر تقديمه فى ستة فقط.



ريهام عبد الغفور وزوجها (1)

Advertisements



ريهام عبد الغفور وزوجها (4)



ريهام عبد الغفور وزوجها (5)

"ربع قيراط" قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر بدء عرض حلقات هذه الحكاية يوم السبت 7 نوفمبر المقبل.

" ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة مقرر عرضها السبت المقبل بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".