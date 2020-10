شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 أفضل أعوام الجوكر خواكين فينيكس .. من حصوله على الأوسكار لـ طفله الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم خواكين فينيكس بعيد ميلاده الـ 46 وسط احتفاء من جانب كافة محبيه الذين زادوا بصورة كبيرة مؤخراً، وذلك بعدما حقق نجاحاً استثنائياً محطماً كافة الأرقام القياسية بواسطة فيلم "الجوكر"، .. فينيكس الذى فاز بجائزة الأوسكار الأخيرة كأفضل ممثل، حقق في 2020 كافة الإنجازات الممكنة، حيث لم يكن العام الجاري سيئاً بالنسبة له مثلما كان لكثيرين بسبب فيروس كورونا بسبب 3 أمور كان 2020 شاهداً عليها.



joaquin phoenix joker

التتويج بالأوسكار.

في البداية توج خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل للمرة الأولي في مسيرته عن فيلم الجوكر، وذلك بعدما تم ترشيحه في وقت سابق كأفضل ممثل مساعد عن دوره في ملحمة "المحارب" مع راسل كرو إلا أنه لم يفز بها آنذاك قبل 20 عام.



joaquin phoenix

أب لأول مرة.

شهد العام الجاري أول طفل له من خطيبته روني مارا بعد علاقة دامت طوال 3 سنوات وبدأت من عام 2017.

خواكين فينيكس ورونى مارا

نابليون.

استقر النجم العالمي خواكين فينيكس على تجسيد شخصية الزعيم نابليون بونابرت في فيلم جديد بعنوان "Kitbag"، وسيكون فيلم سيرة ذاتية عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر للمخرج العالمي ريدلي سكوت.



خواكين فينيكس ونابليون

ويركز فيلم Kitbag على أصول نابليون وعلاقته المتقلبة مع زوجته جوزفين، والفيلم في المراحل الأولى من التخطيط و تصويره سيكون في Disney's 20th Century Studiosسيتم توجيه المشروع وإنتاجه بواسطة سكوت من خلال شركة Scott Free، واستعان سكوت بكاتب السيناريو ديفيد سكاربا لكتابة السيناريو،و تعاون سكاربا وسكوت سابقًا في فيلم الإثارة والجريمة " All the Money in the World "لعام 2017.