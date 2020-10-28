شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد عرض مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى، برومو جديد لمسلسل "خيط حرير" الذى تشارك فى بطولته النجمة مى عز الدين، وتظهر بشكل جديد ومختلف تماماً عليها، كاشفة عن موعد عرضه الأول المقرر يوم الاثنين القادم 2 نوفمبر، حيث قالت عبر صفحتها على فيسبوك: "انتظروا مسلسل خيط حرير، بطولة النجمة مى عز الدين من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.45 مساءً بدءً من الاثنين 2 نوفمبر على شاشة ON".

Advertisements

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، فى إطار اجتماعى بجانب التشويق والإثارة والغموض، وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.