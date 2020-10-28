شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تشكر ممثلى الميديا على تغطية فعاليات الجونة بعد تصدر ها الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة رانيا يوسف على طريقتها الخاصة الشكر لكافة ممثلي وسائل الميديا على تغطيتهم لفعاليات مهرجان الجونة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، حين نشرت صورتها على الريد كاربت وأمامها عدسات المصورين أثناء التقاط صوراً لها، ثم علقت عليها بكتابة: " شكراً لجميع ممثلي وسائل الإعلام على التغطية الاستثنائية لهذا الحدث".



الفنانة رانيا يوسف

وتصدرت النجمة رانيا يوسف ترند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى بعد إطلالتها الأخيرة التى ظهرت بها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة على هامش الحفل الذى يقام تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وهو الحفل الذى يعرض فيه فيلم شارلى شابلن The Kid، المرمم بعد 100 عام من إنتاجه.

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حيث ظهرت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء فى خامس أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة بـ"جامبسوت شورت" لفتت به الأنظار وكان السبب فى تصدرها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية مسلسل "شارع 9" ويشاركها فى البطولة كلا من، أحمد وفيق ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقي وهدى الأتربي وماجد الشريف وآخرين، وتدور أحداثه فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.