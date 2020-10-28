شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر نتيجة تحليل كورونا للفنانة ميساء مغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة والإعلامية ميساء مغربى لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بعد انتشارأخبار تفيد إصابتها بهذا المرض نتيجة ظهور عليها بعض أعراض البرد الذى استدعى أن تجرى التحليل على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

وحصل ”الخليج 365” على صورة نتيجة تحليل فيروس كورونا للفنانة ميساء مغربى والذى جاءت "سلبية"، مما أدخل الطمأنينة فى قلبها وسافرت صباح اليوم إلى دبى بعد أن حضرت بعض فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة واستعرضت إطلالاتها على السجادة الحمراء.

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وتنتظرالفنانة ميساء مغربى عرض أحدث أفلامها "321" فى الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الموافق 2 من شهر نوفمبر المقبل، وتجسد خلاله شخصية "سمر"، المرأة العملية جدا، التي تحب الفن وتؤمن بأنه رسالة وصناعة، لا مجرد ربح وشهرة، لكنها لم تحدد إن كانت "سمر" ممثلة أم منتجة.



