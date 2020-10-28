شكرا لقرائتكم خبر عن فستان إيميلى راتاجكوسكى بمجلة VOGUE مستوحى من "ملابس النوم"..تعرف على سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة العالمية إيميلى راتاجكوسكى لجلسة تصوير لمجلة " VOGUE " و التى أعلنت من خلالها أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها الممثل و المنتج السينمائى سيباستيان بير ماكلارد البالغ من العمر ( 33 عاما ) والذى تزوجته عام 2018 ، حيث استطاعت إيميلى راتاجكوسكى البالغة من العمر ( 29 عاما ) أن تتحول لمحط تركيز مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة و ذلك بسبب إطلالتها المشرقة وذلك بالرغم من أنها فى أصعب مراحل حياتها و هى مرحلة الحمل .

كانت إيميلى ترتدى فستان ذو تصميم بسيط باللون البرونزى وهو مصنوع من الحريروالدانتيل وهو مستوحى من ملابس النوم، فقد حمل فستانها تصميم دارأزياء " Jonathan Simkhai " ووصل سعره الى 384 جنيه إسترلينى .

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و كانت النجمة إيميلى راتاجكوسكى تؤكد إنها تأمل فى تربية طفلها فى بيئة محايدة، لأنها لا تريد فرض الصور النمطية الجنسانية على طفلها المستقبلى .



من جلسة التصوير من جلسة التصوير

يذكر أن إيميلى راتاجكوسكى تُعرف أنها تتعامل بذكاء شديد فبمجرد أن قابلت مؤخرا عدد من المصورين خلال تجولها بإحدى الشوارع الموجودة بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، قررت أن تظهر بطنها المنتفخ لتقف بإحدى الزواية القريبة منهم وتضع يدها أسفل بطنها لتبرز آثارالحمل وخاصة أنها كانت ترتدى فستان ضيق باللون الأسود به فتحات كبيرة الحجم من الجانبين.