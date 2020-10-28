بالفيديو.. حميد الشاعري يطرح أغنيته الجديدة "هلهلي" من ألبوم "أنا بابا"

رنا صلاح الدين - طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان الليبي حميد الشاعرى "أنا بابا" أغنية جديدة من الألبوم، وهي أغنية "هلهلى"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وجاء ذلك بعد طرح 5 أغاني من الألبوم الجديد، وهي أغاني: "أنا بابا، عيلتى، ده اللى عليه الطلب، العين عليها تروح، يادنيا دوراه".

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وأغنية "هلهلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكساج توما، ميكس وماستر حميد الشاعرى.

وتقول كلمات الأغنية: "هلهلى.. كنت عايش هلهلى، عمرى ده مش فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش باينلى، جيتى انتى.. يا حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى".

يذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، والتي تعاون فيها حميد الشاعري عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.