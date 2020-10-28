لحظة اندماج.. شاهد رقص آيتن عامر هي وزوجها على أغنية "سالمونيلا"

رنا صلاح الدين - تحرص الفنانة آيتن عامر، دائمًا ان تشارك جمهورها لحظاتها اليومية سواء فيما يخص عملها أو حياتها الشخصية.

وشاركت آيتن الجمهور بفيديو طريف جمعها بزوجها مدير التصوير محمد عز العرب على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وظهرت آيتن وزوجها وهما يغنيان ويرقصان على أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، وسط لحظات اندماج، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" وطلعنا بنتصور فى لحظة اندماج.. شكرا على الفيديو اللذيذ.. مرقس عادل".

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يذكر أن آيتن عامر شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، التي قامت ببطولته النجمة ياسمين صبري، وهي البطولة المطلقة الثانية لها بعد مسلسل "حكايتي".

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، ايتن عامر، أحمد مجدي، احمد الشامي، ادوارد، محمود البزاوي، محمد جمعة، نهال عنبر، هبة مجدي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، ويتولى إخراجه مرقس عادل.