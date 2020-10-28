”الخليج 365” تكشف تفاصيل مسلسل "نمرة 2" قبل عرضه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ منصة "شاهد" عرض أولى حلقات مسلسل "نمرة 2" بداية من 29 أكتوبر/تشرين الأول والمكون من 8 حلقات ويضم نخبة من نجوم التمثيل العرب.

تدور أحداث المسلسل حول مفهوم الرومانسية في العصر الحديث وفكرة الحب الثاني في 4 مدن عربية مختلفة، هي جدة، القاهرة، الجونة، بيروت، وتحمل كل حلقة قصة منفصلة بمخرج مختلف وسيناريو قائم بذاته.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير تفاصيل المسلسل وأبرز النجوم المشاركين في بطولته.





تحمل الحلقة الأولي اسم "اللي بيصير في بيروت"، ويشارك في بطولتها النجمة المصرية نيللي كريم، وحازم سمير، وتدور أحداثها حول "راوية" التي تجد نفسها طرفا في مغامرة بسبب أحد تطبيقات الهاتف، والحلقة من إخراج تامر محسن.

أما الحلقة الثانية تجمع بين آسر ياسن والنجمة أروى جودة، وكتب السيناريو والحوار لها سماء عبدالخالق، وتدور حول تخلي "سيف عن "نادية" من أجل امرأة أخرى، ثم يعود نادما طالبا فرصة ثانية، وأخرج الحلقة هاني خليفة وتحمل اسم"إنت فين".

الحلقة الثالثة يخرجها هادي الباجوري، وتحمل عنوان "فرق توقيت" وقام ببطولتها ماجد الكدواني وشيرين رضا، ومحورها الحنين للماضي.

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ويشارك في بطولة الحلقة الخامسة منة شلبي، وأحمد مالك، وتحمل توقيع المخرج محمد شاكر، وتدور حول الوقوع في الحب عقب تجربة الانفصال.





وتجمع الحلقة الخامسة من المسلسل بين سارة طيبة، ويعقوب الفرحان، وتحمل اسم "مين فين جه النور".

في الحلقة السابعة يعتمد السيناريو على مكالمة عشوائية تفسد علاقة رائعة قبل الزفاف بساعات، وعنوانها "آخر الليل" وهي من إخراج آدم عبدالغفار، وبطولة أمينة خليل وإياد نصار.

اما آخر حلقات المسلسل فتضم منى زكي، وأحمد السعدني, ومن تأليف مريم ناعوم وعنوانها "في السكة" ومحورها الصدفة في تجديد المشاعر والعودة لدفتر الذكريات.



