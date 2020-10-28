نيقولا معوض لـ"الخليج 365": الدراما اللبنانية في تطور مستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الفنان اللبناني نيقولا معوض عن سعادته لتواجد عدد كبير من نجوم لبنان في افتتاح الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال النجم اللبناني نيقولا معوض لـ"الخليج 365" إنه يشعر بالفخر لتواجد الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة في ليلة اقتتاح الجونة السينمائي، وبغناء رامي عياش، معتبرا أن هذا يعنى أن نجوم لبنان بارزين ومؤثرين على الساحة العربية.



وعن مشروعاته الفنية العالمية أوضح "معوض": "يجب الاعتراف بأن السنوات الأخيرة شهدت تواجد عدد كبير من نجوم العرب في السينما العالمية، وهذا يعني أن هناك فرصا كثيرة ورائعة للفنانين العرب، وهذا يسمح لنا باكتساب خبرة عالمية ويلفت الأنظار نحونا بقوة".





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وتابع: "انتهيت من تصوير فيلم أمريكي منذ فترة، ولم يطرح تجاريا بسبب جائحة كورنا التي أربكت كل شىء، وأسافر بعد 10 أيام لتصوير فيلم جديد في أستراليا مع فريق عالمي".

وعن حال الدراما اللبنانية قال: "اعترف بأن هناك تطورا مستمرا في مستوى الدراما اللبنانية من حيث الموضوعات المطروحة وتكنيك التصوير، وهذا يسعدني جدا".

وواصل حديثه: "فوجئت بأن الجمهور المصري يتابع مسلسل (العودة) بحرص شديد، وهذا أكبر دليل على النجاح".

وحول دوره في مسلسل "خيط حرير" أمام مي عزالدين قال: "دوري في العمل مختلف وجديد تماما، لكن ليس مسموحا لي بالكشف عن تفاصيله، لكنني أتمنى أن ينال رضا وإعجاب الجمهور وقت طرحه".