أول تعليق من شقيق المخرج محمد دياب عن تقديمه أحدث مسلسلات "مارفل" العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المؤلف خالد دياب ما تردد عن اختيار شركة مارفيل العالمية لشقيقه المخرج محمد دياب، لإخراج أحدث مسلسلاتها المبنية على قصص الكوميك ، وهو بعنوان "فارس القمر_MOON KNIGHT "، ومن المقرر أن يعرض على منصة Disney، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بالفعل. وبدأ الإعداد له".

وذكر Deadline أن المخرج المصري اختار الممثل أوسكار إسحاق لدور البطوبة وهو مارك سبيكتور المرتزق الذي يتصف بالغرور ومن المقرر أن يتولى السيناريو ستيفن جرانت الذي يدور حول مارك سبيكتور الذي يعمل فى بداية حياته كمحارب أجير؛ لأنه يجيد فنون القتال، وأثناء عمله فى مصر يلتقي بعالم آثار ويتمكنان من اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة تتضمن تمثال لإله القمر عند الفراعنة "كونشو".

محمد دياب أخرج عدة أفلام، منها "اشتباك"الذي عرض في مهرجان كان السينمائي 2016، وهو " 678 "، و"الجزيرة" الذي يعد من أعلى الأفلام تحقيقا لإيرادات السينما المصرية ومسلسلات مثل "السهام المارقة" و"طايع".