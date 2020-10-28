محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: اختارت شركة مارفل العالمية المخرج والسيناريست المصري محمد دياب لإخراج أحدث مسلسلاتها Moon Knig.

ووفقا لموقع Deadline الأمريكي، فإن دياب أختار الممثل أوسكار إسحاق، على أن يتولى السيناريو ستيفن جرانت.

محمد دياب قدم العديد من الأعمال الهامة أبرزها فيلم "اشتباك"، الذي شارك به في مهرجان كان السينمائي 2016، فضلًا عن فيلميه 678 والجزيرة ومسلسلات مثل "السهام المارقة" و"طايع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Marvel تختار محمد دياب لإخراج أحدث مسلسلاتها Moon Knight لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.