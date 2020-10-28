ميساء مغربي تخضع لتحليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أجرت الفنانة المغربية تحليل لفيروس كورونا المستجد، للأطمئنان على صحتها. جاءت نتيجة التحليل سلبية بعد الفحص. انتشرت شائعات في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الفنانة ميساء مغربي مصابه بفيروس كورونا. Advertisements ويقام العرض الخاص لأحدث أفلام ميساء "ثري تو وان أكشن" في الرياض 2 نوفمبر المقبل. تتواجد الفنانة ميساء مغربي حاليًا في الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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