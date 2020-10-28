مايا دياب تجري فحص كورونا بصحبة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أجرت المطربة اللبنانية مايا دياب فحصًا لفيروس كورونا بصحبة ابنتها كاي. نشرت مايا مجموعة من الفيديوهات لحظة خضوعها للفحص داخل إحدى المستشفيات، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام". ووجهت مايا بعض النصائح لجمهورها،:"كونوا واعيين ومسؤولين، كيفية التعقيم، انتبهوا من الهاتف الغير معقم". يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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