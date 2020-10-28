نادية الجندي تهنئ وفاء الكيلاني على برنامج "السيرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة نادية الجندي، الإعلامية وفاء الكيلاني على برنامجها الجديد "السيرة" والذي يعرض عبر قناة "dmc".
ونشرت نادية الجندي صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، من لقاء سابق، وكتبت: "مبروك يا وفاء يا حبيبتي على البرنامج الجديد السيرة، برنامج مميز كالعادة شغلك رائع ومختلف، ألف مبروك وبالنجاح والتوفيق ليكي دايما".
وشاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة" وهو من بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.
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