فيديو| حميد الشاعري يطرح "هلهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة كامب أغنية جديدة للفنان حميد الشاعري حملت اسم "هلهلي"، عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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وطرح حميد الشاعري مؤخرًا ألبوم "أنا بابا" يضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم: تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، كلمات الراحل سامح العجمي، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.