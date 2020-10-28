بصورة هالة فؤاد .. الأخ غير الشقيق لـ هيثم زكي يحتفل بخطبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفل رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطبته في لندن وسط أجواء عائلية.

ونشر "رامي"، صورة من حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزله وحرص على التقاطها بجوار صورة والدته المعلقة على الحائط.

رامي بركات هو الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي".

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