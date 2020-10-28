هالة صدقي تهنئ الجمهور بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة جمهورها بالمولد النبوي الشريف.

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت "هالة" صورة تهنئة بالمولد النبوي، وعلقت: "كل عام والبشرية بخير".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي رد على تهنئتها.

المولد النبوي أو مولد رسول الله محمد بن عبد الله يوافق 12 ربيع الأول من الشهر الهجري، و28 أكتوبر من الشهر الميلادي، لذلك يعدّ شهر ربيع الأول بأكمله، شهراً للاحتفال.

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