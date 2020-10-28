فيديو- في الجونة .. أيتن عامر ترقص مع زوجها على "سالمونيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أشعلت الفنانة أيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
وظهرت أيتن في الفيديو الذي نشره زوجها ونال إعجاب متابعيه وتم تداوله على نطاق واسع، وهي ترقص معه على أغنية "سالمونيلا".
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
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