موعد عرض مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "خيط حرير"، للفنانة مي عز الدين، البرومو الدعائي له، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". علقت "سينرجي"، على الفيديو بموعد عرض المسلسل، قائلة:"انتظروا مسلسل خيط حرير بطولة النجمة مي عز الدين من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.45 مساءً بدءً من الاثنين 2 نوفمبر على شاشة ON. السبت إلى الأربعاء الساعة 7.45 مساءً بدءً من الاثنين 2 نوفمبر على شاشة ON. "خيط حرير" من بطولة " مى عز الدين، محمود عبد المغنى، سوسن بدر، Advertisements نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير"، ومن تأليف:حمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر. نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير"، ومن تأليف:حمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر. شاهد البرومو من هنا

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