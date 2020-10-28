صورة.. نتيجة فحص كورونا لـ ميساء مغربي

خضعت الفنانة ميساء مغربي لفحص PCR الخاص بكورونا، أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة، قبل عودتها للإمارات، كإجراء احترازي وقائي قبل مغادرتها مصر.

وفي ظل اتمامها لإجراء الكشف،

أثيرت حولها الشكوك بإصابتها بالفيروس أثناء فعاليات المهرجان للعدوى، لكن "سلبية" نتيجة التحليل قد حسمت الجدل حول إصابتها.

شاركت ميساء في فعاليات المهرجان منذ افتتاحه، وتميزت اطلالتها بإلتزامها بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين زملائها في المهرجان، بالأغضافة إلى تكثيف الاجراءات الوقائية في المهرجان وتوفير المطهرات والكمامات لجميع الحضور، والالتزام بالتباعد في القاعات المغلقة.