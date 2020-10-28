الليلة..فيلم "ألصندوق الأسود" في دور العرض السينمائي

تستعد صالات العرض السينمائي، الليلة، لاستقبال الفيلم الجديد "الصندوق الأسود"، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية والتعقيم للحفاظ على سلامة الجمهور.

تدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والغموض،حيث تواجه "منى" في

أحداثه لصان يقتحمان منزلها، في غياب زوجها،وتحاول أن تقاومهما لكن بدون جدوى، من بطولة "منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة"، ومن تأليف وإخراج:محمود كامل.

يعتبر "الصندوق الأسود"، عودة سينمائية لـ منى بعد غياب 4 سنوات عنها، حيث كان آخر أفلامها "من 30 سنة" الذيعرض عام 2016، و شارك في بطولته أبرز نجوم السينما "أحمد السقا، ميرفت أمين، شريف منير، رجاء الجداوي، نور، صلاح عبد الله، جميلة عوض".