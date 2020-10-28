في 3 أيام.. محمد شاكر يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "شخص ما"

حقق الفنان محمد شاكر، بأغنيته الجديدة "شخص ما"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: نادر عبدالله، لحن: خالد عز، توزيع: أماديو،

يقول مطلعها "شَــخص مَــا صَـحَّيَ إِحسَـاس فِـيَّا كُـنت ملَـجِّــــمَاه، حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتيروَأنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه".

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يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لشاكر، كانت من خلال أغنية "حبيبي قلي"، بمشاركة الفنانة ريما يوسف، وحققت أكثر من 580 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان ريما يوسف، توزيع: عباس صباح.