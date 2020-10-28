فيديو..آمال ماهر تسجل أكثر من 200 ألف مشاهدة بأغنية "أجمل حب"

حققت الفنانة آمال ماهر، بأغنيتها الجديدة "أجمل حب"، أكثر من 200 ألف مشاهدة، وذلك خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:خالد عز، ويقول مطلعها" ياأجمل حب وأحلى حسيا أطيب قلب في الدنيا بحبك بس وهو العمر يحلى العمر .. إلا معاك وهي الدنيا مش دنيا .. من غير هواك ولأنالعمر مش محسوبة أيامه .. إلا أوقاته الحلوة ولأن عمري أبتدى في حبك .. وخليت الحياة غنوة".
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يذكر أن آخر إصدارات آمال الغنائية، كانت من خلال أغنية "إديني فرصة"، التي حققت أكثر من 120 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي.
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