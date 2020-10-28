بتقنية هولوجرام.. ليلة غنائية فريدة لـ أم كلثوم في قصر عابدين

يستقبل قصر عابدين، ليلة غنائية تاريخية لكوكب الشرق أم كلثوم، من خلال حفل غنائي لها بتقنية "هولوجرام"، وذلك للمرة الاولى هناك، حيث تمتزج تاريخية المكان والصوت مع أغنياتها الخالدة.

يقام الحفل يوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر ، على مسرح قصر عابدين التاريخي، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لوجود كوكب الشرق على المسرح، واستخدمت بشكل سابق في الاوبرا المصرية، وعدد من الدول العربية.

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