تعرف على سعر تذكرة حفل كايروكي في مدينة الشيخ زايد

يستعد الفريق الغنائي الشهير "كايروكي"، لحفله الغنائي في مدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار عودة أنشطتهم الاحتفالية بعد توقفها بسبب كورونا.

يقام الحفل يوم الخميس 5 نوفمبر، في إحدى المنتزهات الكبرى في مدينة الشيخ زايد، على أن

يكون سعر التذكرة للكبار بقيمة 150 جنيه، وللأطفال 100 جنيه.ويعتبر أول حفل غنائي جماهيري للفريق بعد توقف كامل أنشطتهم الفنية بسبب جائحة كورونا.

كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطةالسوداء، الذي طرح العام الماضي، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافةإلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.