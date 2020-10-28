تراند اليوم : منة شلبي شغالة تطبيل للنجوم في الجونة – إتفرج

تشارك الفنانة ليلى علوي والفنانة منة شلبي في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

على هامش الفعاليات تحدثت “منة” مع الإعلامي إيلي نخلة، عبر برنامج The Insider بالعربي، عن دعم الكثير من النجمات لها مثل يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، قائلة: “دول على المستوى الإنساني أهلي.. بيقفوا جنبي وبيشيلوني وبيكلموني وبينصحوني .. أنا عمري ما اقدر انسى اللي ليلى بتعمله معايا ولا يسرا ولا إلهام”.

تفاعلت ليلى مع حديث منة لتقبل رأسها خلال اللقاء، فترد منة قائلة: “ليلى دي أحلى واحدة في العالم بحبها حب فظيع.. عمرها ما اتغيرت معايا من وأنا في بحب السيما كانت تاخدني من إيدي وتقولي اعملي كذا ومتعمليش كذا.. لما كان حد بيضايقني في هذا الصباح والمساء كانت هي بتقف معايا.. وممكن تديني هدومها عشان البسها.. الست دي حنونة ورائعة وجدعة.. يا بخته اللي تحبه ليلى”.

وبسؤالها عن إمكانية تعاونهما في عمل فني سويا مرة أخرى، أجابت منة: “طبعا.. هي تشاور بس وتقول تعالي يا منة.. ده متعة وليا الشرف”.

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على صعيد آخر، حرص عدد من النجوم على حضور ندوة تمكين المرأة التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

تحدث خلال الندوة الفنانة منة شلبي والمخرجة نجوى نجار وجيهان حريري ودورثي، وتدير الندوة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

وحضر عدد من النجوم المناقشة في أول ظهور لهذا العدد في فعالية من فعاليات المهرجان، ومنهم شيرين رضا وتامر حبيب وتارا عماد وبشرى وحسن أبو الروس وهدى الأتربي.