تراند اليوم : نسرين طافش عن توأم جومانا مراد : عايزة زيهم – فيديو

عبرت الفنانة نسرين طافش عن محبتها للفنانة جومانا مراد برغم أن العلاقة بينهما ليست عميقة الجذور، ولكنها حرصت على تهنئتها بتوأمها فور علمها بإنجابهما.

وتابعت نسرين في حوارها مع برنامج “The Insider بالعربي” أنها تتمنى إنجاب توأمًا مثل جومانا، لذلك فقد حرصت أن تكون أول المهنئين حتى تتحقق أمنيتها، مشيرة إلى أنها ربما لا تعرف جومانا مراد جيدا ولكنها تشعر بالأشخاص وتعلم أن طاقتها إيجابية وقلبها أبيض.

من جانبها أشادت جومانا مراد بنسرين طافش، مؤكدة أنها شخصية جميلة على المستوى الشخصي وناجحة على المستوى المهني واستطاعت أن تثبت نفسها جيدًا بالوسط الفني خلال الفترة الماضية.

ونشرين طافش أكدت في تصريحات حديثة أنها تعيش قصة حب وتستعد للزواج قريبًا، غير أنها لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن العريس المنتظر أو من يكون.

يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل “الوجه الآخر” الذي يعرض حاليا على شاشة cbc، وتجسد شخصية “سارة”.

مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

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من ناحية أخرى كانت الفنانة جومانا مراد قد فاجئت جمهورها بإعلانها عن ولادتها لطفلين توأم خلال الفترة الماضية.

قالت جومانا في لقاء مع برنامج MBCtrending إنها اختفت الفترة الماضية لأنها كانت حامل وأنجبت طفليها قبل دخولها الشهر السابع بيومين، مما استلزم أن يتم وضعهما في “الحضّانة” لكنهما الآن بصحة جيدة.

يذكر أن جومانا مراد شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “خيانة عهد”.

مسلسل “خيانة عهد” من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، سلوى عثمان، هنادي مهنى وخالد أنور.