تراند اليوم : حمو بيكا مش لاقي الطبطبة يا عيني .. ينصح عمر كمال ” خليك سنجل “

بسرعة وخلال أسابيع قليلة اكتشف حمو بيكا حقيقة الزواج.

بعد أن كان يلقي شعرا ونصايح في فوائد الجواز، عاد ليكشف أنه لم يجد ” الطبطبة ”

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره بفيديو كوميدي يجمعه مع حمو بيكا يقارن به بين رأيه بعد أول يوم زواج وبعد مرور شهر علي زواجه، عبر حسابه بموقع “انستجرام”، والذي تغيير رأيه خلال المرتين تماما،

فكان يقول في أول يوم :”الجواز زي العسل و أحلي حاجة تروح تلاقي لقمة نضيفة وتلاقي اللي يطبطب عليك وتجيب عيل يبقي سندك”، ولكن تحول رأيه بعد مرور شهر

قائلا :”أنا اتضحك عليا.. ومفيش طبطبة وخليك شوية يا عمر أنت كدة سلطان زمانك”.

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كان مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا قد هاجم في وقت سابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته المسيئة ضد الإسلام.

وكتب بيكا عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك:” تصدق انت شبه الكلب بتاعي .ولا الكلب بتاعي انضف منك”.

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وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن أن الدين الإسلامي “هو أصل الإرهاب” في أكثر من موقف صريح منه بمعادة الدين الإسلامي، بالإضافة لتكريمه المدرس الذي نشر الصور المسيئة للنبي “محمد”، بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى، ويعتبر الدين الإسلامي هو الديانة الثانية في فرنسا بعد الديانة المسيحية.