تراند اليوم : مرض البهاق يضع جميلة عوض في غرفة مغلقة لمدة 7 ساعات – فيديو

بعد ثلاث سنوات من الغياب عن الدراما التليفزيونية، تعود الفنانة جميلة عوض للتليفزيون بدور فتاة تعاني من البهاق، في حكاية “لازم أعيش” بمسلسل “”إلا أنا”.

وأوضحت جميلة عوض، في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، أنها لم تكن بحاجة إلا إلى ساعات قليلة لتوقع بقبول دورها في المسلسل، الذي تسلط قصته الضوء على مقاييس للجمال هي للأسف موجودة، وتزيد من التحديات والصعوبات في حياة الفتاة.

وقالت جميلة عوض إن عمل مكياج الدور كان في البداية يستغرق سبع ساعات وصلت لاحقا لثلاث ساعات، باشتراك فريق كبير.

يُذكر أن حكاية “لازم أعيش” تصدرت محركات البحث بعد عرض أولى حلقاتها على قناة dmc، وهي من بطولة جميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي.