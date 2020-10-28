تراند اليوم : أمير شاهين إتكسر قبل مايفرح بعروسته – إتفرج

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن إصابة الفنان أمير شاهين في أحدث ظهور معه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشرت بوسي شلبي عبر صفحتها على Instagram صورة مع أصدقائها، ظهر فيها أمير شاهين بيد مكسورة ومجبرة، وظهر معهما أيضًا العروس منة جاب الله، والفنانة إلهام شاهين.

جدير بالذكر أن أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين احتفل بزفافه مطلع شهر أكتوبر الجاري، على منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يوما من إعلان خطبتهما.

وحرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على حضور حفل الزفاف كان أبرزهم كل من محمد منير هاني سلامة ومنة شلبي وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وبوسي شلبي وبشرى.

الحفل أقيم في فندق ريتز كارلتون بوسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحياه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم عمرو دياب وتامر حسني.

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كان أمير قد تعرف على منة جاب الله شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، لقربه من الأخير في تعاونهما في مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي أنتجه عبد العاطي السنوات الماضية، وتعمل منة كمونتيرة في العديد من الأعمال الفنية.

وأعلن أمير خطبته لمنة جاب الله في حفل بسيط أقيم بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي، الفترة الماضية، بحضور بعض الفنانين منهم هنا شيحة وهالة صدقي وبوسي شلبي.