رنا صلاح الدين - تحل النجمة السورية أصالة نصري، يوم السبت المقبل، ضيفة على برنامج "قعدة رجالة"، الذي يقوم بتقديمه كل من لفنان خالد سليم ونيقولا معوض وقيس الشيخ نجيب.
وتتحدث أصالة خلال تواجدها بالبرنامح عن العديد من الأمور وبالأخص فيما يخص الرجال بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.
وهاجمت أصالة الرجال، في البرومو التشويقي الذي طرح تمهيدًا للحلقة قائلة:"الرجالة الرجالة ماعندهمش أي عقل".
على جانب آخر طرحت النجمة أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".
"والله تفارقنا"، هي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بعد طلاقها.. أصالة تهاجم: "الرجالة معندهمش عقل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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