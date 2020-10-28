بالفيديو.. محمد فراج يتحدث عن معاناته في تصوير فيلم "الصندوق الأسود"

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري محمد فراج عن فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكي، والذي بدأ عرضه اليوم في السينمات.

فراج عبر عن سعادته الشديدة بالتعاون مع منى زكي، مؤكدا أنه واحد من جمهورها قبل أن يعمل معها، حيث قال: "أستاذة منى أنا من جمهورها قبل ما أكون بمثل قدامها، وبحبها جدا على المستوى الفني".

الفنان المصري أضاف: "ولما عرفتها على المستوى الإنساني لقيتها إنسانة رائعة ربنا يحفظها ويكرمها زيادة بالنجاح دايما وحب الناس واستمتعت اوي أوي بالشغل معاها".

وتحدث فراج عن معاناته في تصوير الفيلم، بقوله: "المكياج في الفيلم كان مرهق جدا، كنت بجي قبل معاد الاوردر بساعتين علشان أحطه، وبعد ما يخلص الأوردر بقعد ساعة ونص علشان أشيله، وده كان كل يوم، فالموضوع كان مهلك، بس الحمد لله عدت على خير".

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فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

وكانت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، قد طرحت البرومو الدعائي للفيلم والذي غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.

وظهرت النجمة المصرية في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.