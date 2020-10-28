بالصور.. رضوى الشربيني تعود للثمانينات في جلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بمجموعة صور، من جلسة تصوير حديثة خضعت لها.

رضوى الشربيني

رضوى ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام" بـ "لوك" يعود لفترة الثمانينات، حيث ارتدت "تايور" مشجر، وظهرت بقصة شعر كلاسيكية، ومكياج كثيف.

رضوى الشربيني

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الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: " قولنا نعمل لوك الثمنينات يمكن يطلع حلو"، وقد حازت صورها على إعجاب جمهوها بشدة.

رضوى الشربيني

وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، الفترة الماضية حالة من الجدل وتم إحالتها للتحقيق بعد تصريحاتها عن الحجاب، حيث قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".