محمد محسن في أحدث ظهور مع زوجته والفخراني: "حبينا نعمل مهرجان على الضيق"

رنا صلاح الدين - شارك الفنان محمد محسن، جمهوره بصورة جديدة حازت إعجابهم، وذلك بعد عدم تواجدهم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر محسن في الصورة بصحبة زوجته الفنانة هبة مجدي والنجم القدير يحيى الفخراني، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"حبينا نعمل مهرجان ع الضيّق كدا فى البيت".

محمد محسن

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وجاءت تعليقات المتابعين:" هو فى مهرجان اجمل من كدة، أحلى مهرجان، احلي واجمل مهرجان بنحبك يا فخراني".

ويخوض النجم يحيى الفخراني المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل يحمل اسم "نجيب زاهي ذركش"، والذي بدأ في تصويره الأسابيع الماضية رغبة في الانتهاء منه قبل شهر رمضان.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جوار الفنان يحيى الفخراني كلا من الفنانين، أنوشكا، وهالة فاخر، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وشيرين، وأحمد خالد صالح، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ويخرجه شادي الفخراني.