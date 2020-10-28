فيديو| بعدما أعلنت خبر ارتباطها.. نسرين طافش: "يارب أجيب توأم زي جومانا مراد"

رنا صلاح الدين - تغزلت الفنانة السورية نسرين طافش، في صديقتها ومواطنتها الفنانة جومانا مراد، خلال تواجدهما في الجونة لحضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

وخلال لقائهما مع برنامج The Insider" بالعربي" قالت نسرين:"أنا بحب جومانا وباركتلها من فترة لأنها جابت توأم وأنا بعشق التوأم"، مؤكدة أنها حرصت على أن تكون أول المهنئين لها حتى تتحقق أمنيتها، قائلة:"يارب أجيب توأم زيها".

وردت جومانا معبرة عن حبها الشديد لها، قائلة:"عندها حضور ومجتهدة واثبتت حالها وهي نجمة أنا بحبها كتير ".

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وكانت الفنانة نسرين طافش، قد كشفت أنها تعيش حاليا قصة حب، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل عن قصة حبها أو هوية عريسها، وقالت: "سأكتفي بالإعلان الآن فقط عن خبر سعيد أتحضر له".

وعن هوية من خطف قلبها، قالت نسرين: "نكتفي الآن بالإعلان عن خبر سعيد وعندما يكتمل الأمر سأعلنه بشكل مفصل".

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش يعرض لها حاليا مسلسل "الوجه الآخر" على شاشة cbc، وتجسد شخصية "سارة"، ويشاك في بطولته ماجد المصري، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.