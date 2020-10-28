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رنا صلاح الدين - ظهرت الإعلامية المصرية إنجي علي في إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أبيض فضفاض لفت الأنظار.
انجي علي
الإعلامية المصرية تعرضت لعدد من تعليقات السخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهوا إطلالتها بالفنان الراحل علي الشريف، عندما ظهر في أحد الأعمال مرتديا جلبابا أبيض.
انجي علي
إنجي علقت على تشبيه النشطاء لها بالفنان على الشريف، بتعليق غير متوقع، حيث أكدت أنها أعجبت بالتعليقات وضحكت عليها كثيرا، كما عبرت عن حبها الشديد للفنان علي الشريف.
انجي علي
يذكر أن الإعلامية إنجي علي تتواجد في مهرجان الجونة لتغطية فعالياته، وإجراء حوارات مع النجوم.
انجي علي
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعليق غير متوقع لإنجي على تشبيه إطلالتها بمهرجان الجونة بالفنان علي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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