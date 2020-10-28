فن ومشاهير

بالصور.. تعليق غير متوقع لإنجي على تشبيه إطلالتها بمهرجان الجونة بالفنان علي الشريف

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رنا صلاح الدين - ظهرت الإعلامية المصرية إنجي علي في إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أبيض فضفاض لفت الأنظار.

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الإعلامية المصرية تعرضت لعدد من تعليقات السخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهوا إطلالتها بالفنان الراحل علي الشريف، عندما ظهر في أحد الأعمال مرتديا جلبابا أبيض.

c2d7b0320a.jpgانجي علي

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إنجي علقت على تشبيه النشطاء لها بالفنان على الشريف، بتعليق غير متوقع، حيث أكدت أنها أعجبت بالتعليقات وضحكت عليها كثيرا، كما عبرت عن حبها الشديد للفنان علي الشريف.

2e2ac26222.jpgانجي علي

يذكر أن الإعلامية إنجي علي تتواجد في مهرجان الجونة لتغطية فعالياته، وإجراء حوارات مع النجوم.

8576a57ae7.jpgانجي علي

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