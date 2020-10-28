بدء عرض فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي.. اليوم

رنا صلاح الدين - بدأت دور العرض السينمائية في عرض الفيلم السينمائي الجديد "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكي، اليوم الاربعاء 28 أكتوبر.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

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وكانت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، قد طرحت البرومو الدعائي للفيلم والذي غلب عليه أجواء التشويق والإثارة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 28 أكتوبر بدور العرض.

وظهرت النجمة المصرية في برومو الفيلم وهي تتعرض لهجوم مسلح من شخصين يوم عيد ميلادها، وتحاول مقاومتهما على الرغم من حملها.