هل حضرت أمينة خليل مهرجان الجونة وهي مصابة بـ"كورونا"؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة أمينة خليل، للرد على ما يتم تداوله حول حضورها الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي وهي مصابة بفيروس كورونا، خاصة أنها فجرت مفاجأة عن إصابتها الفترة الماضية ولكنها شفيت منه.

وكتبت أمينة، عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديهات الشهير "انستجرام":"انا ماعنديش كورونا.. انا كان عندى كورونا فى اول الشهر.. لكن بعد ١٤ يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية.. ربنا وقف جنبي والموضوع عدي على خير الحمدلله".

امينة خليل

وأضافت:"ياريت نبطل إشاعات. شكرًا وبحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد كشفت للمرة الأولى عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19".

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وقالت أمينة أثناء تواجدها في الجونة وخلال حوارها مع برنامج "the insider بالعربي"، أنا جالي كورونا، خلاص خلصتها الحمد لله وقومت منها، هي مش حاجة لطيفة خالص، لكن هي الحمد لله بتعدي".

على جانب آخر كشفت السر وراء عدم حضور خطيبها افتتاح مهرجان الجونة معها وأيضًا عدم نشرها لصور تجمعهما ببعض، فردت الفنانة قائلة:"عشان دي حياتي الشخصية ومبحبش أخليها لكل الناس، أنا ممثلة ومتعودة يكون ليّا صور في كل حتة، لكن احتراما لعمر مش بنشر صور لينا مع بعض".

امينة خليل

امينة خليل